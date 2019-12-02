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  4. 02 Aralık 2019 19:11

Galatasaray'dan 3D Sörloth paylaşımı

Galatasaray, Süper Lig'de 1-1 berabere sahadan ayrıldığı Trabzonspor maçı sonrası, tartışmalı bir pozisyonun görüntüsünü 3D olarak paylaştı.

Galatasaray'dan 3D Sörloth paylaşımı
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi Alexander Sörloth ve Yuto Nagatomo'nun golleri ile 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Sarı kırmızılı camiada Trabzonspor'un golünü kaydeden Sörloth'un golden önce Marcao'ya faul yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'ın telif hakları sebebiyle 3D görüntü ile hazırlanan pozisyonda, Alexander Sörloth'un gol öncesi Marcao'u iterek faul yaptığı iddia edilen o anların görselini resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımda, "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz." açıklamasını yaptı.

???? Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına 3D olarak paylaşıyoruz. ???? pic.twitter.com/pILydMwO3W

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2019

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