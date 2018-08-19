Galatasaray'dan 4 imza birden !

Spor Toto Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray, yeni transferleri için Türk Telekom Stadyumu’nda bir imza töreni düzenledi. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve başarılı performansının ardından Inter’den bonservisi alınan Yuto Nagatomo, Akhisarspor’dan transfer edilen Muğdat Çelik, Everton’dan kiralanan Henry Onyekuru ve son olarak Aytemiz Alanyaspor’dan 4 milyon Euro’ya transfer edilen Emre Akbaba için düzenlenen imza töreninde Başkan Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu.

Cengiz, “Ben Emre Akbaba’yı düşünüyordum ama sevgili Henry’nin, sevgili Nagatomo’nun, sevgili Muğdat’ın da imza törenlerinin yapılmadığını gördük. Bugün toplu bir imza töreni düzenliyoruz” derken Onyekuru ile ilgili olarak “Henry çok kaliteli bir oyuncu, Bu imzayı 1 yıllık diye düşünmüyorum umarım sadece kiralık olarak kalmaz uzun süre bizimle olur” diye konuştu.

Muğdat için ise “Adı tartışmalara konu olan Muğdat…” ifadesiyle söze giren Cengiz, “Muğdat ismi bir sahabeden gelir. Mersin’e savaşarak geldiği rivayet edilir. Tüm Türkiye o camiyi bilir. Muğdat’a Mügdat da diyebilirsiniz” dedi. Emre Akbaba transferi hakkında da açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, “Emre Akbaba bir taraftar olarak son saniyeye kadar direndi. Bataklıkta bir çiçek gibi. Dün bildirebilirdik, bitmedi. Alanyaspor başka bir yerden bir teklif bekledi, dün o teklif gelmeyince bugüne kaldı. Bunu da bir serzeniş olarak kabul edin” dedi.

Törende oyuncular ise şöyle konuştu:

Emre Akbaba: “Taraftar ilgisini gösterdi, ben de bu desteği karşılıksız bırakmak istemiyorum. En kısa zamanda kutsal parçalı formayı giyip, başarılı olmak istiyorum. Galatasaray’a gelmek istediğimi kesinlikle belirttim ve bu konuda ısrarcı oldum. Kulübüme para kazandırmak istiyordum. Başkanlarıma güvendim ve onlar da halletti. Transfer olmam durumunda FFP doğrultusunda Şampiyonlar Ligi’nde olup olmayacağımı, menajerime iletmiştim ve onlar da sordu. Fenerbahçe de, Başakşehir de büyük kulüpler. Onlarla da görüşmeler oldu. Fazla detaya girmeyeceğim, benim gönlüm Galatasaray’daydı.

Henry Onyekuru: “Türkiye’nin en büyük camiasına, Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Diğer taraftan Avrupa’nın en büyük kulüplerinden biri. Benim gibi genç bir oyuncu için Galatasaray çok önemli bir adım. Gelişimimde önemli bir rol oynayacak.”

Yuto Nagatomo: “Geçen sene Galatasaray’ın ne kadar büyük bir kulüp, ne kadar büyük bir camia olduğunu gördüm. Tekrar Galatasaray’da olduğum için mutluyum.”

Muğdat Çelik: “80 milyondan kime sorsanız buraya gelmek ister, kendimi çok şanslı görüyorum. Takıma katkı sağlamak istiyorum, inşallah başarılı olurum.”