Galatasaray'dan Arda Turan'a transfer mesajı!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla takımlar transfer listelerini netleştiriyor. Galatasaray'a transferi gündemde olan Arda Turan'ın yuvaya dönmesine onay çıktı ancak yönetim, maaş hedefini tutturmak için tavrını netleştirdi. Tecrübeli yıldız, 4 milyon Euro’yu bulan ücretinden ciddi anlamda indirime gitmek zorunda.
Başakşehir forması giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan 32 yaşındaki futbolcuya Galatasaray yönetiminden iletilen son mesaj “Ücretinde indirime git” şeklinde oldu.
Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, Başakşehir’de oynayan Arda'nın geri dönmesini istiyor.
Ancak bu oyuncunun 4 milyon Euro'yu bulan maaşından çok ciddi bir miktarda indirime gitmesi isteniyor.
Arda Turan, beklenen fedakârlığı yaparsa yuvaya dönecek. Arda’nın futbolu da Galatasaray’da bırakmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.
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