Galatasaray'dan, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sürpriz sonuç
Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'la 1-1 berabere kalarak büyük bir sürprize imza attı.
Galatasaray ile St. Johnstone, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken rövanş maçı için istediği sonucu elde edemedi.
MUSLERA, TAKIMI 10 KİŞİ BIRAKTI
Karşılaşmanın ilk yarısını adeta tek kale oynayan Galatasaray istediği golü bir türlü bulamadı, sayısı fırsattan eli boş dönen sarı-kırmızılılar ilk yarıyı golsüz kapattı. İkinci yarının 56. dakikasında Muslera penaltıya sebep olurken kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İskoç ekibi 58. dakikada penaltıdan Kerr'in golüyle öne geçti. Bu gole 60. dakikada Sacha Boey cevap verdi ve karşılaşma bu golle sona erdi. İki takım rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'da karşı karşıya gelecek.
CANLI ANLATIM
İLK YARI
Dakika 3: Sol kanattan Aytaç ortayı yaptı, ceza sahası içinde Mohamed vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.
Dakika 7:Kerem'in ceza sahası içinden vuruşu direkten döndü. Ardından Mohamed kaleyi yokladı kaleci Clark kurtardı. Daha sonra Mohamed için ofsayt bayrağı kaldırıldı.
Dakika 14: Babel sol kanattan kullandığı kornerde ortayı yaptı, ön direkte Marcao kafayı vurdu, kaleci Clark gole izin vermedi.
Dakika 20: Sol çaprazdan ceza alanına giren Aanholt ortayı yaptı, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Dakika 34: Kerem, Mohamed'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına girdi, vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.
Dakika 43: Aanholt ceza sahası içi sol çaprazından topu içeriye çevirdi, savunmada Kerr topu son anda uzaklaştırdı.
İKİNCİ YARI
Dakika 54: Aytaç'ın riskli pasını kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içinde Kane'i düşürdü ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
Dakika 55: Muslera, Kane'e yaptığı penaltı sonrası direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Dakika 57: Penaltı vuruşunu kullanan Kerr, topu ağlara gönderdi: 0-1.
Dakika 59: Sağ kanatta topla buluşan Boey, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve sol köşeden topu ağlara gönderdi: 1-1.
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