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  4. 07 Eylül 2018 15:25

Galatasaray'dan Belhanda açıklaması

Medyada Belhanda'nın Fransa'nın Nice takımına transfer olacağına dair haberlerin yapılması üzerine Galatasaray'dan açıklama geldi.

Galatasaray'dan Belhanda açıklaması
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Galatasaray Spor Kulübü, son zamanlarda çıkan Belhanda'nın transfer olacağı yönündeki haberi resmi internet sitesinden yalanladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada;

Bazı medya organlarında Fransız Medyası kaynak gösterilerek, profesyonel sporcumuz Younes Belhanda’nın Nice Futbol Kulübü’ne transferi ve kiralanması ile ilgili yapılan haberler gerçek dışıdır.
Başkanımız Mustafa Cengiz ile Nice Futbol Kulübü Başkanı arasında telefon dahil herhangi bir temas olmamıştır.
Sadece Nice Sportif Direktörü, profesyonel sportif yöneticilerimize Younes Belhanda’yı 1 yıllığına bedelsiz kiralık istediklerini maaşının da bir kısmını karşılayabileceklerini iletmişler, bu teklif de uygun bulunmamıştır.
Medyamızın bazı kesimlerinde Galatasaray’ımızın başarılara yürüyüşünü engellemeye çalışan kişilerin, bu tip yalan haberleri kullanarak yaptıkları süfli ve pespaye yorum ve algı çalışmalarına karşı Camiamızın, bu zorlu ve Şampiyonluklarla taçlandırılacak yürüyüşünde her zamankinden daha dikkatli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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