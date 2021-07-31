Galatasaray'dan Burak Yılmaz bombası

Geçtiğimiz sezon Lille'in Fransa'daki şampiyonluğunda büyük rol oynayan Burak Yılmaz için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Şampiyonlar Ligi elemesinde PSV ile karşılaşıp istediği sonucu alamayan Galatasaray, gruplara kalma şansını kaybetmişti. Burak Elmas ve Fatih Terim'in bu olaydan sonra toplantı yaptığı ve kadroyu güçlendirmek için fikir birliğine vardıkları öğrenildi.

ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde rüya bir sezon geçirdi. Fransız devinin yaşadığı şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Burak'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Lille taraftarları tarafından da çok sevilen ve büyük ilgi gösterilen Burak Yılmaz için bomba bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY DEVREDE

Yeni sezon öncesi forvet sorununu çözmek isteyen Fatih Terim, ligde oynanacak fazla maçlardan dolayı takımda bir forvet daha görmek istiyor. Diagne ve Falcao'dan memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcı transfer komitesine rapor vererek Burak Yılmaz'ı istediğini söyledi. Burak Elmas'la da ufak bir toplantı yapan Terim, Burak'ı kadroda çok görmek istediğini ifada etti.

LILLE İLE GÖRÜŞÜLECEK

Kontratının bitimine 1 yıl kala yeni sezon hazırlıklarına başlayan Burak Yılmaz için nabız yoklanacak. Ufak bir bonservis ödeyerek Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu teklifini Lille'e iletecek. Olumsuz sonuç alınması durumunda devre arası Burak Yılmaz ile bonservis ödemeden sözleşme imzalanabilecek. UEFA'nın koyduğu kanunlara göre; oyuncuların sözleşmesinin bitimine 6 ay kala görüşme yapılıp, imza attırılabiliyor. Lille'in teklifi kabul etmemesi durumunda Galatasaray bu yönteme başvuracak.

BURAK YILMAZ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Burak Yılmaz ile telefonda görüşen Fatih Terim'in yıldız oyuncuya kendisini takımda görmek istediğini ifade ettiği aktarıldı. Burak Yılmaz'ın da Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı ve kulüple anlaşılması durumunda yardımcı olabileceğini söylediği öğrenildi.