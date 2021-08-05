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Galatasaray'dan 'ceza' açıklaması: Tazminat davası açılacak

Galatasaray'dan 'ceza' açıklaması: Tazminat davası açılacak

Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından "Taraftarlarımıza önemli duyuru" başlığıyla bir açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü "Taraftarlarımıza önemli duyuru" başlığıyla bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "PSV Eindhoven maçlarında yaşanan olaylar neticesinde kulübümüze ciddi para cezaları verilmiştir.

 Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir.

Taraftarımızdan, Galatasaray etik ve sportif değerlerine yakışan duruşu beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' denildi.

Etiketler galatasaray açıklama taraftar
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