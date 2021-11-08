Galatasaray'dan çok şaşırtacak Muslera kararı

Galatasaray'da Karagümrük maçı sonrası Fernando Muslera'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı

Fatih Karagümrük deplasmanında 2 puan bırakan Galatasaray'da Fernando Muslera'nın performansı yine tartışma yaratırken flaş bir iddia ortaya atıldı. 10 yıllık Galatasaray macerasının açık ara en kötü sezonunu yaşayan Fernano Muslera, Karagümrük maçında yediği golle eleştirilirken, DHA'nın haberine göre Sarı-Kırmızılıların devre arasında kaleci transfer yapmayı düşündüğü öne sürüldü.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Gaziantep FK galibiyetiyle nefes alan Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında 2 puan bırakarak zirveden biraz daha uzaklaştı. Zorlu maçta Fatih Terim'in tercihleri tartışma konusu olurken tecrübeli teknik direktörün Taylan Antalyalı'yı yine yedek kulübesinde oturtması ve 5 oyuncu değişikliği hakkının kullanılmasına rağmen oyuncuyu sahaya sürmemesi dikkat çekti.

FATİH TERİM'DEN EMRE KILINÇ'A SİTEM

Uzun sürenin ardından ilk 11'de şans bulan Emre Kılınç, fırsatı değerlendiremedi. Sahada kaldığı süre boyunca beklentilerin altında kalan futbolcu, rakibin attığı gol öncesi de hatalı pas vererek teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çekti. Terim, maç sonrası Emre'ye sitem etti.

MUSLERA'NIN YERİNE TRANSFER İDDİASI

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, kariyerinin en eleştirilen dönemini yaşıyor. Tecrübeli eldiven Karagümrük maçında yediği golden sonra eleştirilerin hedefinde olurken, Galatasaray'ın devre arasında kaleci takviyesi yapacağı ileri sürülüyor.

FENERBAHÇE DERBİSİYLE YENİDEN ÇIKIŞ PLANI

Galatasaray milli aranın ardından Fenerbahçe derbisine çıkacak. Avrupa'da başarılı olmasına rağmen ligde istenilen sonuçları almakta zorlanan ve Avrupa'daki performansı lige taşıyamayan sarı-kırmızılılar, derbiyle beraber yeniden çıkışa geçmek istiyor. Fatih Terim ve kurmayları derbiye kadar takımın motivasyonunu üst düzeye çekmeye çalışacak.