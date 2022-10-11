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Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, Cristiano Ronaldo transferi için geçen iddialar hakkında açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen ve bu hedef doğrultusunda yaz transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katan Galatasaray'da gündeme son olarak Cristiano Ronaldo ismi gelmişti. Erden Timur'un 'İnsan hayallerine sınır çizmemeli' açıklamasının ardından taraftarları heyecan sarmıştı.

RONALDO İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

METİN ÖZTÜRK İLK KEZ KONUŞTU

Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu ve Cristiano Ronaldo transferi için ilk kez konuştu.

"AVRUPA'DA BAŞARI HEDEFLİYORUZ"

"Galatasaray, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden en önemli markalardan biridir. Bu sene ligde şampiyon olmak ve sonrasında Avrupa'da başarılı olmayı hedefliyoruz."

"RONALDO'DAN ÖNCE..."

"Cristiano Ronaldo transferinden önce sistemi ve planlı olmayı konuşmalıyız."

"GEÇMİŞ TEKNİK HEYET BİR DOSYA BİLE BIRAKMADI"

"Göreve geldiğimizde bir planlama yoktu. Bundan önceki teknik heyet, bize bir dosya dahil hiçbir şey bırakmamıştı. Buna rağmen kısa sürede transferlerimizi yaptık."

"ŞAMPİYONLUKTAN EMİNİZ"

"Okan hocamıza da futbolcularımıza da güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olacağımızdan eminiz."

Etiketler Galatasaray galatasaray ronaldo
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