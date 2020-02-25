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  4. 25 Şubat 2020 18:22

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklama!

Spor Toto Süper Lig'İn 23. haftasında oynanan Fenerbahçe, Galatasaray derbisini 20 yıl aradan sonra sarı kırmızılı kulüp 3-1 kazanmıştı. Derbinin ardından Galatasaray resmi sitesinden flaş bi açıklama yapıldı. Sarı kırmızılı kulüp derbide yaşanan olaylarla ilgili yasal işlem...

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklama!
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Son dakika gelişmesine göre; Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili olarak açıklama geldi. Galatasaray, derbide yaşanan olaylar ve pankartlarla ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.

Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;

-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,

-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,

-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,

-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,

-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,

-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.

Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.

Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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