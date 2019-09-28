Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray ezeli rakibine mesaj yolladı.

TT Stadı'nda derbi öncesi Galatasaray takım kadrosu anons edilmeden önce "Huzurlarınızda Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşamış takımı" denilerek Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.

Fenerbahçe'de yönetim 1959'dan önceki şampiyonlukların da sayılması gerektiği yönünde başvuruda bulunarak, 28 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım olduklarını belirtiyordu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALINDI

Bu arada derbinin başlamasına kısa süre kala Galatasaray'da oyuncular Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmak için sahaya çıkarken, hoparlörden Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

Fenerbahçe'nin sahaya çıkması sonrasında ise Emre Belözoğlu'na taraftarlar tarafından tepkili tezahüratlar yapıldı.

