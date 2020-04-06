  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 06 Nisan 2020 19:20

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Yaz transfer sezonunda iki ezeli rakip yerli oyunculara ağırlık verecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Alpaslan Öztürk için Galatasaray da atağa kalktı. Göztepe'de bu sezon ön liberodan stopere evrilen Alpaslan Öztürk, deyim yerindeyse kendini bulurken, büyük takımların dikkatini çekmeyi başardı.

TERİM'İN RADARINA GİRDİ

Savunma göbeğindeki performansıyla fark yaratan ve A Milli Takımı dahi zorlayan 26 yaşındaki yıldız, Fatih Terim'in radarında. Deneyimli teknik adam, gerek sert oyun yapısı, gerekse de topu oyuna çok iyi sokması nedeniyle Alpaslan'ı beğeniyor.

YENİ JOKER ALPASLAN!

Terim'in Alpaslan'ı listeye yazmasındaki bir diğer neden de, orta saha, stoper ve sağ bekte oynayabiliyor olması. Bu etkenlerden dolayı Fatih Terim, Alpaslan Öztürk'ü joker olarak kullanmayı amaçlıyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Fenerbahçe , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Radikalden istifa etti , transfer haberleri , alpaslan öztürk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM