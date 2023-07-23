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  4. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı: Zaha'yı Kap'a bildirdi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı: Zaha'yı Kap'a bildirdi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı: Zaha'yı Kap'a bildirdi
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına sürdüren Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı geldi.

Galatasaray, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Etiketler Galatasaray zaha galatasaray transfer
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