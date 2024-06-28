Galatasaray'dan Hakim Ziyech transferiyle ilgili açıklama
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Galatasaray, Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'i bonservisiyle birlikte transfer ettiğini açıkladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.
Kulüten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech’in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmişti.
Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."
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