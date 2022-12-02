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Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Sakatlığı ne durumda?

Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Sakatlığı ne durumda?
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Galatasaray antrenmanda sakatlanan yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında bir açıklama yaptı.

Galatasaray antrenmanda sakatlanan yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama

"Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Oyuncunun 2-3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Etiketler galatasaray icardi
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