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Galatasaray'dan istifalarla ilgili açıklama

Galatasaray'dan istifalarla ilgili açıklama

Galatasaray'da başkan vekili Rezan Epözdemir ve genel sekreter Köksal Ünlü'nün istifaları hakkında açıklamalar yaptı.

Galatasaray Kulübü, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in ve genel sekreter Köksal Ünlü'nün istifa ettiğini açıkladı.

KÖKSAL ÜNLÜ AÇIKLAMASI

Etiketler köksal ünlü galatasaray
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