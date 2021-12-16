Galatasaray'dan istifalarla ilgili açıklama
Galatasaray'da başkan vekili Rezan Epözdemir ve genel sekreter Köksal Ünlü'nün istifaları hakkında açıklamalar yaptı.
Galatasaray Kulübü, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in ve genel sekreter Köksal Ünlü'nün istifa ettiğini açıkladı.
Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir’in istifası hakkında pic.twitter.com/u8MCNDXLJq— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 16, 2021
KÖKSAL ÜNLÜ AÇIKLAMASI
Sayın Şükrü Köksal Ünlü’nün istifası hakkında pic.twitter.com/b8i4xnVrH8— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 16, 2021
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