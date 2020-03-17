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  4. 17 Mart 2020 16:13

Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması!

Dünya gündemine oturan koronavirüs salgını ülke futbolunu da tehdit etmeye devam ediyor.

Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması!
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Dünya'nın 5 büyük liginin ertelenmesinin ardından futbolda da büyük önlemler alınan koronavirüs salgını ile iglili ilk açıklamayı Galatasaray yaptı. Resmi kulüp sitesinden yapılan açıklamada; Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’ndeki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."

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