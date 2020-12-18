Galatasaray'dan kritik kayıp! Fatih Karagümrük 2-1 Galatasaray

Süper Lig'de 13. haftanın maçında Galatasaray bu akşam Süper Lig'in yeni temsilcisi Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.



MAÇ SONUCU: Fatih Karagümrük 2-1 Galatasaray

GOL! 100.dakikada Mevlüt hızlı gelişen atakta aşırtma bir vuruşla golü attı

99' KIRMIZI KART! Enzo Roco kırmızı kart ile oyun dışına atıldı.

97' Son bölümde tansiyon inanılmaz arttı. İki takım da galibiyet istiyor.

97' Galatasaray'da Ali Yavuz Kol, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.



96' Fatih Karagümrük'te Enzo Roco da itirazdan sarı kart gördü.

96' Golün ardından kaleci Emilianı Viviano, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

95' GOL! Penaltıda topun başına geçen Mbaye Diagne, kaleci Viviano'yu ters köşeye yatırdı ve maça denge getirdi: 1-1

94' VAR incelemesinin ardından penaltı kararı doğrulandı. Galatasaray için beraberlik şansı...

93' Diagne ile Koray Altınay arasındaki mücadele VAR tarafından inceleniyor. Penaltı henüz kullanılmadı.

92' PENALTI! Ali Yavuz'un pasıyla kale alanı içinde topu alan Diagne şut açısı ararken Koray'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

92' Taylan'la Biglia arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İki takım oyuncularının araya girmesiyle her iki takım oyuncularının araya girmesiyle iki isim de sakinleşti.

91' Uzatma anlarında heyecan dorukta. Galatasaray artık tüm riskleri alarak Karagümrük kalesine yükleniyor.



90' Maçın sonuna en az sekiz dakika ilave edildi.

88' SON ANDA! Galatasaray gole çok yaklaştı. Feghouli'nin son çizgiden içeri çevirdiği topa ön direkte Diagne dokunmak istedi, son anda çok kritik bir müdahale yapan Fatih'e çarpan top kornere çıktı.

86' Galatasaray oyunu tamamen rakip sahaya yıktı. Okan Kocuk hariç tüm futbolcular Karagümrük sahasında.

85' Karagümrük kendi yarı alanında kaptığı toplar sonrası Galatasaray savunmasının arkasında ciddi boşluklar buluyor.

84' Karagümrük'te Artur Sobiech yerini Mevlüt Erdinç'e bıraktı.

84' Fatih Karagümrük'te Aatıf Chahechouhe yerini Vato Arveladze'ye bıraktı.

84' BİR KAFA! Feghouli'nin sağ kanattan ortasına ön direkte Ali Yavuz kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

81' Galatasaray'da Martin Linnes yerini Omar Elabdellaoui'ye bıraktı.

81' Galatasaray'da Emre Kılınç yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

80' Kritik maçta son 10 dakikaya Karagümrük'ün üstünlüğüyle girilirken heyecan her geçen dakika daha da artıyor.

79' GOL OFSAYTA TAKILDI! Galatasaray'ın tüm hatlarıyla baskı kurduğu anda savunma Ndao'nun pasıyla orta sahadan bomboş durumda savunma arkasına hareketlenen Koray, karşı karşıya pozisyonda Muhammed'e golü attırdı ancak ilk pozisyon için bayrak havadaydı.

78' Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Donk'tan önce Roco araya girdi ve topu kornere yolladı.

77' Galatasaray sağlı sollu ortalarla Karagümrük savunmasını adeta bunaltmaya başladı.

76' Linnes'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken top kaleci Viviano'da kaldı.

75' Oyundan çıkarken zaman geçiren Alparslan Erdem sarı kart gördü.

75' Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem yerini Muhammed Pehlivan'a bıraktı.

74' Fatih Terim karşılaşmayı tribünden takip ediyor. Yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin kulübede oyunculara taktikleri veriyor.

73' Karagümrük oyunu kendi yarı sahasında kabul etmeye başladı. Galatasaray tüm hatlarıyla hücumda.

71' Feghouli'nin derinlemesine pasıyla ceza alanında son çizgiye inen Emre Kılınç'ın ortaya çevirdiği top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

70' Karşılaşmada son 20 dakikaya Karagümrük'ün üstünlüğüyle girilirken oyunun kontrolü tamamen Galatasaray'a geçti.

69' FATİH TERİM'E KIRMIZI KART! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübedeki yoğun itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

68' Galatasaray'da Arda Turan itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

66' Galatasaray şu ana dek rakip kaleye çektiği 7 şutta isabet bulamadı.

64' Ndao'nun pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Koray'ın ortasında arka direkteki Alparslan'dan önce araya giren Linnes topu kornere yolladı.

63' Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan yerini Arda Turan'a bıraktı.

63' Galatasaray'da Emre Akbaba yerini Belhanda'ya bıraktı.

63' Galatasaray'da Saracchi yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

62' Alparslan'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerindeki Sobiech'in topuğundan seken top kaleci Okan'da kaldı.

61' Karagümrük'te Sobiech, Marcao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

60' Galatasaray'da birazdan 3 değişiklik birden olacak. Arda, Belhanda ve Ömer Bayram kulübeye geldi.

59' Karşılaşmada son yarım saatlik dilime Karagümrük'ün üstünlüğüyle giriliyor.

58' Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, kenarda itirazlarda bulunan Fatih Terim'i uyardı.

56' DİREĞİ SIYIRDI! Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında Emre Kılınç'ın ortasına kale alanında Donk çok iyi bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Viviano'yu geçen top direğin dibinden auta çıktı.

55' Linnes sağ kanattan son çizgiye inmek isterken Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray köşe gönderinin hemen önünden bir serbest vuruş kazandı.

54' Galatasaray ön alanda baskı uygulamaya çalışıyor ancak Karagümrük bu baskıdan kurtulup topu hücuma hattına aktarmayı başarıyor.

53' Roco için sedye çağrıldı. Şilili oyuncu ayağa kalktı ancak zorlanarak saha kenarına geldi.

52' Ryan Donk'un müdahalesiyle yerde kalan Enzo Roco bir sakatlık yaşıyor. Oyun bir kez daha duraklıyor.

51' Karagümrük sağ kanattan etkili geldi. Aatıf'ın kale alanına doğru çevirdiği topa Sobiech dokunamadı.

49' Galatasaray'da Ryan Donk bir sakatlık yaşıyor. Sağlık ekipleri onun için sahada...

47' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru açılan topu Karagümrük savunması kornere yolladı.

46' İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısı başladıktan 15 saniye sonra gol geldi.

45' GOL! Santranın hemen ardından sol kanattan savunma arkasına sarkan Alparslan Erdem'in içeriye yerden ortasına arka tarafta Alassane Ndao gelişine vurdu, top ağlara gitti: 1-0

İLK YARI SONUCU | Fatih Karagümrük 0-0 Galatasaray

45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

44' Galatasaray'da Emre Akbaba rakip ceza sahası içinde bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.

43' Galatasaray, sezon başından bu yana attığı gollerin büyük bölümünü ilk yarının son 15 dakikalarında kaydetti.

42' Galatasaray'da Ryan Donk, Karagümrük atağını elle kestiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

42' KAÇTI! Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda Okan boşa çıktı. Enzo Roco'nun sırtına çarpan top üstten auta gitti.

41' Balkovec'in ortasına kale ağzında Sobiech hareketlenmişti, ondan önce araya giren Marcao kafayla topu kornere yolladı.

39' İlk yarıda son 5 dakikaya girilirken tempo bir hayli düştü.

37' Oyun faul düdükleriyle sık sık kesilmeye başladı.

35' Taylan'ın pasıyla ceza alanı dışında topu alan Emre Kılınç yere düşerken vuruşunu yaptı, top çerçeveyi bulmadı.

34' Tempo yeniden düşmeye başladı.

33' Tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşen Karagümrük, ayağa paslarla Galatasaray savunmasında boşluk yaratmaya çalışıyor.

32' Emre Kılınç'tan pası alan Saracchi'nin ortasında top kaleci Viviano'da kaldı.

31' BİR ŞUT! Aatıf'ın pasında Biglia'yı geçen topu sağ çaprazda Ndao aldı ve onun ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

29' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi geride kalıyor. İki takım da golsüz eşitliği henüz bozamadı.

28' Fatih Terim oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Bu arada Karagümrük'ün baskısı da devam ediyor.

27' Bu kez Karagümrük gole yaklaşan taraf oldu. Ndao'nun sağ kanattan içeri çevirdiği topa ön direkte Alparslan dokunamadı, ardından Donk topu kornere yolladı.

25' TEHLİKE! Galatasaray çok adamla etkili geldi. Sol kanattan içeri sokulan Feghouli şık bir hareketle önünü açtı ve pasını çıkardı. Müsait durumdaki Emre Kılınç istediği kontrolü yapamayınca rakibine faul yaptı.

24' Galatasaray, Emre Akbaba'ya yapılan faul sonrası rakip yarı alanın ortalarından bir serbest vuruş kazandı. Feghouli'nin ortasında top Karagümrük savunmasında kaldı.

23' Bu kez Galatasaray'da sağ kanattan bindiren Linnes ortayı yaptı, arka direkte kaleci Viviano topun sahibi oldu.

22' Alparslan'ın sol kanattan ortasında Ryan Donk kafayla topu uzaklaştırdı.

20' Sağ kanattan içeri sokulan Ndao'nun penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Aatıf hareketlenmişti ancak Galatasaray savunması son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

19' Karşılaşmada ilk 20 dakika golsüz eşitlikle geçiliyor. Karagümrük'ün iptal edilen bir golü ve karşılıklı pozisyonlar var.

18' Galatasaray topu ön alana iyi taşısa da kaleye gitmekte zorlanıyor.

16' Galatasaray rakip ceza alanı çevresinde çok adamla baskı kuruyor.

15' Maçta tempo yeniden yükseldi. Her iki takım da gol için bastırıyor.

14' GOL İPTAL! VAR incelemesinin ardından Koray'ın ofsaytta olduğu tespit edildi ve Karagümrük'ün golü geçersiz sayıldı. Golsüz eşitlik sürüyor.

13' Oyun henüz başlamadı. Gol inceleniyor.

12' KORAY ATTI! Paslaşarakk kullanılan köşe vuruşu sonrası Balkovec sağ çaprazdan vurdu, Ndao'nun ayağından seken topu kale ağzında Koray Altınay ağlara yolladı: 1-0

12' MÜTHİŞ ŞUT! Balkovec'in ortasında savunmanın çizgiden çıkardığı topa ceza alanının ilk metrelerinden Biglia mükemmel vurdu, kaleci Okan aynı güzellikte bir kurtarışla topu kornere çeldi.

11' Karagümrük sağ kanattan, köşe gönderinin birkaç metre önünden bir serbest vuruş kazandı.

10' Emre Kılınç, savunma arkasına sarkan Emre Akbaba'ya iyi bir ara pas gönderdi ancak Emre Akbaba istediği kontrolü yapamayınca top kaleci Viviano'da kaldı.

9' Maçın başına oranla bu dakikalarda temponun düştüğünü söyleyebiliriz.

8' Linnes'ten pası alan Feghouli ceza yayının gerisinden sol ayağıyla vurdu ancak top oldukça farklı şekilde auta gitti.

7' Galatasaray hazırlık paslarıyla geriden oyun kurmaya çalışıyor. Karagümrük'ün önde baskısı devam ediyor.

6' Aatıf'ın nefis topuk pası sonrası Ramazan sağ kanattan ortasını yaptı, ceza alanındaki üç Karagümrüklüden önce Marcao araya girdi ve tehlikeyi önledi.

5' Karagümrük'ün ön alanda baskısı var. Galatasaray savunmadan çıkmaya çalışıyor.

4' Karagümrük, Aatıf ve Ndao'nun sağ kanattan geliştirdiği ataklarla etkili olmaya çalışıyor.

3' Maç, karşılıklı ataklarla hızlı başladı.

2' Bu kez Karagümrük etkili geldi. Topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Aatıf'ın yerden şutunda kaleci Okan zorlanmadan topu kontrol etti.

1' KAÇTI! Galatasaray ilk dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanattan Diagne'nin ortasında savunmadan seken topa ön direkte Oğulcan vurdu, top yan ağlarda kaldı.

1' Kritik maç başladı.



11'LER BELLİ OLDU

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Enzo Roco, Fatih, Alparslan, Biglia, Ndao, Ramazan, Balkovec, Aatıf, Sobiech

Galatasaray: Okan, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Saracchi, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne.



GALATASARAY GERİDE KALAN 12 HAFTADA 23 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada bir haftayı bay geçen Galatasaray çıktığı 11 karşılaşmanın 7'sinde kazanan taraf olurken 2 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Kalan iki maçında ise mağlup oldu. Galatasaray puan kayıplarını 4. haftada Kasımpaşa karşısında ve 5. haftada sahasında Lider Alanyaspor karşısında yaşadı.

FATİH KARAGÜMRÜK ORTA SIRALARDA YER ALIYOR

Süper Lig'e bu sezon yükselen ekipler arasında yer alan Fatih Karagümrük lige iyi başlangıç yapan takımlar arasında yer alıyor. İlk hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçen Karagümrük ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıktan sonra iç sahada geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'i 2-0'lık skorla geçti. İç sahada 4 müsakayı kazanan Fatih Karagümrük, iki müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.