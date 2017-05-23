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  4. 23 Mayıs 2017 21:28

Galatasaray'dan Mathieu bombası

Galatasaray, Barcelona'da forma giyen 33 yaşındaki Jeremy Mathieu'nun transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Mathieu bombası
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Bu sezon ligde beklentilerin çok altında kalan Galatasaray gelecek sezon için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Sarı- Kırmızılı yönetim ilk olarak savunmayı güçlendirmenin planlarını yapıyor. Takvim'in haberine göre, bonservisi Manchester City'de olan eski oyuncuları Denayer'ı yeniden kiralamak isteyen Galatasaray bir yandan da Barcelona'da forma giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu Jeremy Mathieu'yu bonservisiyle renklerine katmanın planlarını yapıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-Kırmızılı yönetimin sezon sonunu beklemeden bu oyuncular için şimdiden görüşme üstüne görüşme yapıyor. Denayer'da kayda değer bir sorun olmadığı öğrenildi. Listedeki diğer isim Mathieu'yu uygun bir rakamla kadroya katmak isteyen Galatasaray, Barcelona'ya yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

barcelona , Mathieu , galatasaray