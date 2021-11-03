Galatasaray'dan seyirci açıklaması
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçına herhangi bir kısıtlama olmadan tribüne seyirci alacağını açıkladı.
Galatasaray'dan açıklama: "Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir."
Büyük Galatasaray Taraftarına... pic.twitter.com/WinnjsPD0k— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 3, 2021
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