Galatasaray'dan suç duyurusu hamlesi

Bahis soruşturmasında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı iddialarının yalanlanmasının ardından Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, manipülasyon amaçlı haber yaptıklarını belirttiği bazı medya kuruluşları ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis ve şike soruşturması genişleyerek devam ederken Galatasaraylı milli futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlatıldığı ileri sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde konuyla verdiği bilgide iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı.’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Kulübü, futbolcularının adını kullanarak, algı oluşturmak amaçlı manipülasyon yapan basın yayın organları ve şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaptıkları haberlerde futbolcularımızın adını kullanarak, algı manipülasyonu yapan basın yayın organları ve şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Savcılık tarafından yalanlanmış olmasına rağmen, bu tarz haberlerle basın ahlakı ve etiğinden zerre nasibini almamış kurum ve benzerleriyle hukuki mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak; gerçeklerin çarpıtılmasına, futbolcularımızın itibarsızlaştırılmasına ve etik değerlerin istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz.”

DHA