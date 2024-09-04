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Galatasaray'dan sürpriz Arda Güler hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz Arda Güler hamlesi
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Galatasaray, Süper Lig'deki son şampiyonluğunun ardından yaptığı transferlerle futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Victor Osimhen transferi, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Orta saha transferi için çok sürpriz bir oyuncunun ismi geçiyor. Galatasaray yönetiminin Real Madrid’de oynayan Milli oyuncumuz Arda Güler’i kiralamak istediği iddia edildi. Ortaya atılan transfer iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte transfer iddialarının detayları...

Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray önce Türkiye Süper Kupası finalinde Beşiktaş'a 5-0 yenilmiş daha sonra da Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys'a yenilerek turnuvaya veda etti. Üst üste alınan başarısızlıklardan sonra teknik direktör değişikliği dahi konuşulan Galatasaray'da rüzgar tersine döndü. Özellikle yapılan transferler taraftarların ve camianın yeniden kenetlenmesini sağladı.

Galatasaray'ın süper starı Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlıktan sonra hemen aksiyon alan Galatasaray yönetimi, dünyanın en değerli forvetleri arasında gösterilen Victor Osimhen'i Napoli'den kiralık olarak transfer etti.

Yapılan bu transfer dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın bu hamlesinden sonra, çok konuşulacak bir transfer iddiası daha gündeme düştü. Orta saha transferi için arayışta olan Galatasaray, Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler'i, bir sezonluğuna kiralamak istedikleri iddia edildi.

Milli oyucumuz Arda Güler'in, Galatasaray tarafından kiralanmak istenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Real Madrid'de genel olarak oyuna yedek başlayıp sonradan dahil olan Arda Güler'i, geçtiğimiz sezonda da kiralamak isteyen takımlar olmuştu ancak, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti bu duruma sıcak bakmamış ve Arda Güler'in takımda kalmasını istemişti.

Galatasaray'ın Arda Güler'i kiralık olarak transfer etme iddiasının nasıl sonuçlanacağı, önümüzdeki günlerde netleşecek.

Etiketler Galatasaray Galatasaray hamle Arda Güler galatasaray arda güler transferi
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