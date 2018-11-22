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  4. 22 Kasım 2018 20:16

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'nun derbi kararları sonrası açıklama

Son dakika haberine göre; Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nun olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ndiaye'ye verilen cezaları onaması üzerine bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'nun derbi kararları sonrası açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili kararlarını açıkladı. Tahkim Kurulu, olaylı derbi sonrası Galatasaray'da Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ndiaye'ye verilen cezaları onamıştı.

Karar sonrası Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden "Şaşırmadık" başlıklı açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen’den bu yana, “Türk olmayan takımları yenmek” düsturunu bihakkın yerine getiren sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı/kırmızıya gönül verenlerden almıştır.

Galatasaray Camiası, her zaman, her durumda, eli kalbinde, gözü sahada, başı dik, takımıyla bir bütündür.

“Bir his takımıdır. Renklerine aşıktır. Galatasaray feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır! Şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez…”

Ey Galatasaraylı, gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür. Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır! Biz kazanacağız! Çünkü biz Galatasarayız!"

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