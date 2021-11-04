Galatasaray'dan tarihi istatistik: Şu ana kadar gol yemeyen tek takım...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar gol yemeyen tek takım konumunda yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor E Grubu'nda bulunan Galatasaray , Lokomotiv Moskova'yı konuk etti.

AVRUPA'DA TEK TAKIM

Avrupa Ligi'nde kalesinde gol görmeyen tek takım Galatasaray oldu.

LİDERLER DİREKT SON 16'YA

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.