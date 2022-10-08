Galatasaray'dan yabancı problemine Beşiktaş'ı çileden çıkartan çözüm

Galatasaray'ın yabancı sınırı nedeniyle yaşanan kadro kurma problemine bulduğu çözüm Beşiktaş'ı çileden çıkarttı.

Galatasaray'dan Beşiktaşlı taraftarları çılgına çevirecek bir hamle geldi. Siyah-beyazlı ekipten Avrupa'da forma giymek için ayrıldığını söyleyen Rıdvan Yılmaz'a Galatasaray talip oldu. Okan Buruk'un çok istediği milli oyuncu için sarı-kırmızılı ekip girişimlerine başladı.

AVRUPA İÇİN GİTTİ SADECE 3 MAÇ OYNADI

Beşiktaş yönetimine Avrupa'da forma giyip hayallerine kavuşmak için ayrılması gerektiğini söyleyen ve Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz yeni takımıyla sadece 3 maçta forma giyebildi. İskoçya'da umduğunu bulmayan Rıdvan için Galatasaray devreye girdi.

DEVRE ARASINDA KİRALIK

Şu an için takımından ayrılmak istemeyen Rıdvan Yılmaz'ın devre arasında karar değiştirebileceği öğrenildi. Beşiktaş'a 4 milyon Euro kazandırarak Avrupa'ya giden Rıdvan Yılmaz'ın adının Galatasaray ile anılması siyah-beyazlı taraftarları bir hayli kızdırdı.