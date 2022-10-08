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Galatasaray'dan yabancı problemine Beşiktaş'ı çileden çıkartan çözüm

Galatasaray'dan yabancı problemine Beşiktaş'ı çileden çıkartan çözüm

Galatasaray'ın yabancı sınırı nedeniyle yaşanan kadro kurma problemine bulduğu çözüm Beşiktaş'ı çileden çıkarttı.

Galatasaray'dan Beşiktaşlı taraftarları çılgına çevirecek bir hamle geldi. Siyah-beyazlı ekipten Avrupa'da forma giymek için ayrıldığını söyleyen Rıdvan Yılmaz'a Galatasaray talip oldu. Okan Buruk'un çok istediği milli oyuncu için sarı-kırmızılı ekip girişimlerine başladı.

AVRUPA İÇİN GİTTİ SADECE 3 MAÇ OYNADI

Beşiktaş yönetimine Avrupa'da forma giyip hayallerine kavuşmak için ayrılması gerektiğini söyleyen ve Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz yeni takımıyla sadece 3 maçta forma giyebildi. İskoçya'da umduğunu bulmayan Rıdvan için Galatasaray devreye girdi.

DEVRE ARASINDA KİRALIK

Şu an için takımından ayrılmak istemeyen Rıdvan Yılmaz'ın devre arasında karar değiştirebileceği öğrenildi. Beşiktaş'a 4 milyon Euro kazandırarak Avrupa'ya giden Rıdvan Yılmaz'ın adının Galatasaray ile anılması siyah-beyazlı taraftarları bir hayli kızdırdı.

Etiketler Beşiktaş Galatasaray rıdvan yılmaz beşiktaş
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