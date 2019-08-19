Galatasaray'ı karıştıracak sözler: Diagne'yi bize çaktılar, Hasan Şaş kabadayı gibi

Galatasaray Kulübü eski İkinci Başkanı Hamdi Yasaman, sarı-kırmızılıların gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Radyospor'a konuşan Hamdi Yasaman'ın sözleri...

"Galatasaray hazır değil. Hazır olması lazımdı. Transferler de gecikti. Paramız olmadığı için son dakikalarda transferler yapıyoruz. İstediğimiz oyuncuları çok fazla alamadık. Takımdan ayrılanlar da oldu. Yeni sezona hazır değildik, "Denizlispor maçında kötü oynadık ve kaybettik. Sezon başı olduğu için kabul edilir. Fakat; Şampiyonlar Ligi’ne gidecek bir takımın hazır olması gerekiyor. Bu bir zafiyettir. Galatasaray her zaman hazır olmalıdır. Mevcut kadronun Şampiyonlar Ligi için yeterli olmadığını düşünüyorum.

"DIAGNE'Yİ BİZE ÇAKTILAR!"

Golcümüz yok. Diagne alındı ama katkı vermedi. Kasımpaşa’nın ucuza aldığı futbolcuya 10 milyon Euro’nun üzerinde para verdik. Futbolcunun maliyeti çok yüksek. Maliyeti yüksek ama o parayı etmeyecek bir futbolcu. Diagne’yi bize çaktılar! Biz Kasımpaşa’nın sponsoru gibiyiz. Kasımpaşa mali yönden iyi bir durumda. Donk, Eren Derdiyok gibi oyuncular da oradan alınmıştı. Kasımpaşa’nın önemli bir sponsoruyuz. Diagne aldığı paraları başka yerde bulamaz. Galatasaray’dan gitmek istemiyor gördüğüm kadarıyla. Bu bence büyük bir problem.

"FALCAO'NUN ÇOK BAŞARILI OLACAĞININ GARANTİSİ YOK"

Galatasaray, Onyekuru’yu kaybetmese çok iyi olurdu. Falcao’nun Türkiye’de çok başarılı olacağının garantisi yok. Falcao ile 3 yıllık kontrat yapacakmışız. Önemli bir futbolcu ama eski performansını gösterebilecek mi? Diagne’yi satamazsak büyük problem çıkacak. Onu satabilmemiz lazımdı. Diagne’yi satamıyoruz. Mali problemlerimiz de ortada.

"HASAN ŞAŞ, KABADAYI GİBİ"

Hasan Şaş’ı tavır olarak beğenmiyorum. Galatasaray’ın ciddiyetine yakışmıyor. Hasan Şaş biraz kabadayı gibi. Maç sırasında da çok agresif. Bu Galatasaray’a zarar veriyor. Galatasaray böyle bir kulüp değil. İstifa etti, geri döndü. Tasvip etmiyorum. Galatasaray çocuk oyuncağı mı? Sen sözleşmeli, Galatasaray’a bağlı bir antrenörsün. Böyle olmamalı. Hasan Şaş daha ciddi olmalı.

"DURSUN ÖZBEK İLE ANLAŞMA SAĞLANABİLİR"

Dursun Özbek’in bir aile şirketi var. Galatasaray’a bu şirket vasıtasıyla para verdi. Anonim Şirket olduğu için faizsiz para veremezdi. 20 milyon Euro’ya yakın bir alacağı var. Galatasaray’a para vermiş. Netice itibarıyla bu borç. Anonim Şirket’e borcumuz var. Bunun geri ödenmesi gerekir. Bu bir haktır. Fakat; yönetimle anlaşarak, belirli bir ödeme planı çıkarılarak yapılabilir. Özbek borç verdi ve alması gerek. Yönetim ise Özbek ile ters gitti diye biliyorum. Para da yok. Ancak; anlaşma sağlanabilir. Bu durum Galatasaray camiası için hayırlı bir konu değil.

"EN İYİ KADRO GALATASARAY'DA"

Yeni yönetim Galatasaray’a para verdi mi? Zaten paraları da yok. Küçük kasa kolaylıkları sağlanıyor. Bir Ünal Aysal’ın ya da Özbek’in yaptığı yardımlar yeni yönetimde yok. Galatasaray’ın kredi limitleri belli. Galatasaray yönetiminin önce Diagne transferiyle ilgili hesap vermesi gerek. Önemli bir problem bu. Türkiye’de bir ekonomik darlık var. Bütün kulüpler de sıkıntı yaşıyor. Hiçbir takım doğru düzgün transfer yapamadı. Bu sene çok renkli bir lig olacağını sanmıyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile kıyaslama yaptığımda en iyi kadro Galatasaray’da. Ben bu sezon Galatasaray’ın şampiyonluk şansının yüksek olduğunu düşünüyorum."

