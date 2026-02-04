Galatasaray'ın 18 yaşındaki transferi İstanbul'da!

Galatasaray, Casa Pis forması giyen 18 yaşındaki Gineli futbolcu Renato Nhaga’yı İstanbul’a getirdi.

Devre arası transfer döneminde takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3’üncü transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar; Noa Lang ve Asprilla’nın ardından Renato Nhaga’yı kadrosuna kattı. Oyuncu ve kulübü Casa Pia ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu İstanbul’a getirdi.

Özel uçakla Türkiye’ye gelen Nhaga, Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrollerinden geçen Nhaga, resmi sözleşmeye imza atmak için RAMS Park’a geldi. 18 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra, sarı-kırmızılı ekibin İstanbulspor’u konuk edeceği karşılaşmayı izlemesi bekleniyor.

DHA