Galatasaray'ın 3 golle devirdiği Ajax'ta yenilginin faturası kesildi

Hollanda ekibi Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olmasının faturası teknik direktöre kesildi. Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, John Heitinga ve yardımcı antrenör Marcel Keizer'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Ajax, John Heitinga'nın yerine takımı Fred Grim'in çalıştıracağını duyurdu.

Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı Galatasaray

Galatasaray, Hollanda ekibini deplasmanda yenen ilk Türk takımı olmuştu. Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı 3 golle Avrupa kupalarında ilk kez hat-trick yaptı. Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol sayısını 6'ya çıkardı ve krallık yarışında ilk sıraya yükseldi.

İHA