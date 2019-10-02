Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti sürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) evinde 1-0 yenildi.

Rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergilemeye çalışan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı. İkinci yarının başında kalesinde golü gören Galatasaray, 15 dakikalık baskısında Radamel Falcao ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Uzatma bölümüde yine baskı kuran Galatasaray, istediği sonucu alamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla A Grubu'nda ilk yenilgisini aldı. Grubun birinci maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, bir puanda kaldı.

Gruptaki ilk maçta Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG ise Galatasaray'a da üstünlük sağlayarak puanını 6'ya çıkardı.

AVRUPA'DA YİNE KÖTÜ SONUÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde bir kötü sonuç daha almaktan kurtulamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.

Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 9 maçta da galibiyete ulaşamadı.

GALİBİYETE HASRET KALDI

Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlardaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Bu sezon son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fenerbahçe (0-0) maçlarını beraberlikle tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge karşılaşmasında da (0-0) eşitliği bozamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında ise PSG'ye 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, bu sezonki 8 resmi karşılaşmada ise 2'şer galibiyet ve yenilgiyle, 4 beraberlik aldı.

DALYAYA YİNE ULAŞAMADI

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'daki 100. galibiyet hasretini PSG karşısında da sürdürdü.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek 99 galibiyete ulaşan Galatasaray, sonraki Avrupa maçlarında "Dalya" fırsatını iyi değerlendiremedi.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon ve bu sezon Avrupa'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ile 6 yenilgi aldı.

GOLDEN SONRA BÜYÜK BASKI

Maçın 52. dakikasında 1-0 geriye düşen Galatasaray, beraberlik golü için büyük baskı kurdu.

Baskı kurduğu dakikalarda Falcao ile önemli bir pozisyonu değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekip, aynı oyuncuyla 69. dakikada serbest vuruştan golü bulamadı.

MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, başarılı kurtarışlarıyla dikkati çekti.

İlk yarıda önemli kurtarışlara imza atan Muslera, 50. dakikada Di Maria ile karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi.

LUYINDAMA'DAN HATALAR

Sarı-kırmızılı ekibin savunmasında Christian Luyindama, yaptığı kritik hatalarla takımına sıkıntılı anlar yaşattı.

Luyindama, maçın 51. dakikasında rakibini kaçırması sonucu PSG öne geçme fırsatı yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muslera, Di Maria'nın şutunda gole izin vermedi.

Bu pozisyonun ardından Mariano'dan destek alamayan Luyindama, savunmanın sağında rakiplerini savunmakta zorlandı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Galatasaray taraftarları maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, alınan yenilgiye rağmen maç sonunda tezahüratlarla takımlarına desteği sürdürdü. Taraftarlar, oyuncuları da tribüne çağırarak moral vermeye çalıştı.

ICARDI'NİN İLK GOLÜ

Paris Saint-Germain'in İtalyan ekibi İnter'den 5 milyon Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, yeni takımındaki ilk golünü Galatasaray'a karşı attı.

Mücadelenin 52. dakikasında Sarabia'nın pasında topu ağlara gönderen ve Paris Saint-Germain'i Galatasaray deplasmanında öne geçiren Icardı, PSG forması altında 3. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fransa Ligue 1'de Strasbourg karşısında 28 dakika forma giyen Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ilk mücadelede ise Real Madrid'e karşı 60 dakika sahada kalmıştı ancak gol bulamamıştı.

dakikada fileleri havalandıran Arjantinli golcü, 61. dakikada yerini Kylian Mbappe'ye bıraktı. Paris Saint-Germain'de kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 65 milyon Euro.

TÜRK TELEKOM STADI'NDA 47 BİN 4 KİŞİ

Bu sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki ilk Avrupa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fransız taraftarlar da deplasman tribününde yerlerini doldurdu.

İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 47 bin 4 biletli seyirci izledi.

PSG'YE KARŞI 3. YENİLGİ

Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya gelmişti. İki takım en son yine bir Şampiyonlar Ligi maçında 13 Mart 2001 tarihinde Fransa'da mücadele etmişti. Galatasaray ile PSG, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçıyla birlikte 5. kez rakip oldu.

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar rakibine karşı 3. mağlubiyetini aldı.

