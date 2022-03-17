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Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı

Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde bvu akşam İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda dünya devi Barcelona'yı konuk edecek olan Galatasaray'ın, ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile 0-0'ın rövanşında karşı karşıya gelecek.

İlk maçta mükemmel bir mücadele örneği koyan ve Nou Camp deplasmanından beraberlik koparmayı başaran Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent karşılaşmanın 11'ini belirledi.

Tarihi maça artık sayılı saatler kalırken, bütün Türkiye saat 20.45'de başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan Galatasaray - Barcelona mücadelesine kilitlendi.

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

 

Inaki Pena
Boey
Nelsson
Marcao
Va N Aanholt
Berkan Kutlu
Taylan Antalyalı
Feghouli
Babel
Kerem Aktürkoğlu
Mostafa Mohamed

Öte yandan rakip Barcelona'nın da muhtemel 11'i şöyle açıklandı:

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang

Barcelona'da adı UEFA'ya verilen listede yer almayan Dani Alves dışında, sakatlıkları bulunan Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Alex Balde takımlarına destek veremeyecekler.

Temsilcimiz Galatasaray'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

 

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