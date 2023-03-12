Galatasaray'ın efsanesi Jardel'in son hali şaşırttı

Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Jardel, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray'da 2001-2002 senesinde forma giyen Brezilyalı futbolcu Mário de Jardel Almeida Ribeiro, sarı kırmızılı takımın tarihine damga vuran isimlerden biri oldu.

SÜPER KUPA'YI KAZANDIRDI

Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA kupasını kazandıktan sonra sezon başında Real Madrid ile oynadığı Süper Kupa maçının uzatma dakikalarında attığı altın golle kupayı sarı kırmızılı takıma kazandıran Jardel, 2012 senesinde futbolu bırakmıştı.

İŞTE SON HALİ

Sarı kırmızılı takımın efsaneleri arasında yer alan Jardel şimdilerde 49 yaşında. Futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki son hali ise dikkat çekti.