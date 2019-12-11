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  4. 11 Aralık 2019 19:39

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Kapadokya'da

Galatasaray'ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini gezdi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Kapadokya'da
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Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo eşi Roberta Melo ile birlikte Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret etti.

Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini eşi ile birlikte gezen Felipe Melo burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nevşehir Belediyespor taraftar grubu Meterisliler ile de hatıra fotoğrafı çektiren Felipe Melo’ya Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli tarafından Nevşehir Belediyespor forması hediye edildi.

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