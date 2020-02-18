Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

25 Nisan 1966'da Gaziantep'te doğan eski milli futbolcu Ajax, Fenerbahçe, Gaziantepspor ve Galatasaray formaları giymişti. Mustafa Yücedağ, Galatasaray'da Frank Rijkaard'ın teknik direktör olduğu yıllarda ise kulübün tercümanlığını da yapmıştı.

GALATASARAY'DAN MUSTAFA YÜCEDAĞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bu arada Galatasaray Kulübü de hayatını kaybeden Mustafa Yücedağ için basşsağlığı mesajı yayınladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "1992-1993 sezonunda futbolcu olarak, 2010-2011 senesinde ise tercüman olarak kulübümüze hizmet etmiş olan Mustafa Yücedağ’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

