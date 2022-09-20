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Galatasaray'ın Icardi transferinin perde arkası ortaya çıktı

Galatasaray'ın Icardi transferinin perde arkası ortaya çıktı

Galatasaray'a transfer olarak tüm Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Icardi hakkında İspanyol basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Icardi'nin transferi gündemden düşmüyor. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın birçok ülkesinde konuşulan bu transferin perde arkasında yaşananlar yavaş yavaş su yüzüne çıkıyor.

KATAR'DAN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ

Icardi, hala üst seviyede futbol oynamak istediği için Katar'dan gelen teklifi reddetti. Maaş olarak daha yüklü bir miktar ödenmesine rağmen reddeden Icardi, daha az paraya Galatasaray'da oynamayı kabul etti. Bu transferin kolaylaşmasında İstanbul gibi güzel bir şehrin olması da detaylarda yer aldı.

Etiketler icardi galatasaray
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