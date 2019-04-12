Galatasaray'ın istediği Paul Onuachu, Porto yolunda

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde forvet adayları arasında yer alan 24 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla Porto'nun da dikkatini çekti.

Portekiz basınının haberine göre Porto, Paul Onuachu için Midtjylland'a 10 milyon Euro teklifinde bulunacak. Danimarka ekibinin de teklife sıcak baktığı kaydedilirken, Onuachu'nun Afrika Kupası'ndan sonra Porto'ya imza atacağı belirtildi.

G.SARAY'IN TEKLİF YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

2.01 boyuyla ve bitiriciliği ile dikkat çeken Nijeryalı futbolcu için Galatasaray'ın devre arasında 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edilmitşi. Ancak Danimarka ekibi, şampiyonluk yarışı verdiklerini belirtip bu teklifi kabul etmemişti.

Midtjylland formasını bu sezon 34 maçta giyen Onuachu, 19 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

