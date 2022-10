Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera emekli olacağı takımı açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de bu haftayı BAY geçen Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları devam ederken, sarı - kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayıp, taraftarlarını mutlu etmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde de kadrosunu bu hedef doğrultusunda güçlendirmişti. Takviye yapılan birçok mevki olmasına rağmen kalede Fernando Muslera'nın yeri garanti olarak görüldü ve herhangi bir çalışma yapılmadı. Sarı - kırmızılıların başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada emekli olmak istediği takımı duyurdu. Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bırakmasını isteyen sarı - kırmızılı taraftarlar, deneyimli kalecinin kararını öğrendikten sonra adeta hayal kırıklığına uğradı.

İŞTE MUSLERA'NIN SÖZLERİ;

FERNANDO MUSLERA'NIN EMEKLİLİK KARARI



"DÜNYA KUPASI'NDAN ZEVK ALIYORUM"



"Dünya Kupası yaklaşıyor ve ben tam zamanlı antrenman yapıyorum, takımda süre alıyorum. Gerçek şu ki bir Dünya Kupası oynamaya hazırlanmaktan zevk alıyorum."



"İYİ TOPARLANABİLDİM"



"Asıl amacım geçirdiğim iki kötü sakatlıktan sonra Dünya Kupası'na sağlıklı bir şekilde gitmek. İyi toparlanabildim, maçları korkmadan oynayabildim."



"DÖRDÜNCÜ TURNUVAM"



Milli Takım açısından geçiş aşamasındayız ama bu benim dördüncü Dünya Kupası turnuvam olacak. Bu çok büyük bir gurur.



"HER ZAMAN GURUR DUYACAĞIM"



"Uruguay'dan ilk çıkışımdan bu yana 13 yıl geçmesi inanılmaz, çok hızlı oldu. Bana her zaman futbolcunun kariyerinin uçup gittiğini söylediler. Gözlerimi açıp kapadım ve 13 yıl geçti. Uruguay Milli Takım ile büyük turnuvalarda yer almaktan her zaman gurur duyacağım."



"EMEKLİ OLMAK İSTEDİĞİM TAKIM..."



"Bugün fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve yüksek düzeyde rekabet etmek istiyorum, ancak Montevideo Wanderers'ta emekli olmak istiyorum."



"İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR"



"Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmem var. Kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duymak niyetindeyim. Zamanı geldiğinde bir karar vereceğim."