Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti

Galatasaray'da 1. kaptan Selçuk İnan'dan sonra 2. kaptan olan Fernando Muslera da koronavirüs salgını nedeniyle maaş indirim teklifine olumlu geri dönüş yaptı.Tüm dünyayı ve kulüpleri olumsuz etkileyen salgın nedeniyle Galatasaray ekonomik tedbirler alarak futbolcularının ücretlerini düşürmek adına harekete geçerken, yıllık kazancı 3 milyon 575 bin Euro olan Muslera, bu olağanüstü süreç nedeniyle ciddi bir fedakarlığa imza attı. Uruguaylı kalecinin yeni düzenleme ile yıllık ücretinin 2.6 milyon Euro olacağı öğrenildi. Muslera'nın bu tavrının da sarı kırmızılı takıma da örnek olması bekleniyor.

Galatasaray Kulübü de diğer futbolcularına mayıs ayının 2. haftasına kadar süre verdi. Bu konuda aceleci davranmak istemeyen yönetim, sarı kırmızılı takımın Florya'da toplanacağı tarihe kadar tüm oyunculardan yanıtlarını bekliyor. Özellikle önemli bir maliyeti bulunan yabancı oyuncuların Fernando Muslera'nın kararı sonrasında Galatasaray kulübünün talebine olumlu cevap vermesi hedefleniyor. Uruguaylı kalecinin ardından şimdi gözler maliyeti en yüksek isimlerden Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda gibi isimlere çevrildi.

Muslera gösterdiği anlayış ve kabul ettiği bu indirimi ile birlikte Galatasaray'da en fazla kazanan isimler arasında 3. sırada 5. sıraya geriledi. 5 milyon Euro alan Falcao ve 3 milyon 850 bin Euro kazanan Feghouli'nin ardından Galatasaray'ın en çok kazanan 3. oyuncusu olan Muslera'yı bu gelişme ile garanti ücretleri 3 milyon 350 bin Euro olan Belhanda ile 2 milyon 800 bin Euro kazanan Seri solladı. Ancak Galatasaray'da hem Feghouli hem de Belhanda'nın yönetimin indirim talebine olumlu geri dönüş yapması bekleniyor.

