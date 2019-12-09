Galatasaray'ın yeni forvet adayı! Cyriel Dessers...

Ocak ayında köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Galatasaray'da, kadrosunu gençleştirmek için kolları sıvayan Fatih Terim’e scout ekibinden sürpriz bir golcü ismi geldi.

GALATASARAY DESSERS'İ TAKİP EDİYOR

Falcao’nun sakatlık problemleri yaşaması, Adem Büyük’ün tam olarak forvet olmaması, Andone’un dönüşünün en az 3 ayı bulma ihtimali Galatasaray’ı hücum hattında harekete geçirirken, scout ekibinin Hollanda Ligi’nde forma giyen Cyriel Dessers’i gündemine aldığı belirtildi. Eredivisie’de Heracles’te oynayan ve 17 maçta 13 gol 5 asistlik performansıyla parmak ısırtan 25 yaşındaki futbolcu kendisini takip edenleri hayran bırakırken, Belçikalı oyuncu için yönetimin 3 milyon euro’yu gözden çıkardığı kaydedildi.

Kasım ayında Hollanda Ligi’nin en iyisi seçilen Cyriel Dessers’in West Ham ve Cagliari’nin de göz hapsinde olduğu anlaşılırken, yetenekli forvetin her iki ayağını kullanabilmesinin yanı sıra hava hakimiyetinin de iyi olması Fatih Terim’i bu transferde bir hayli iştahlandırdığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon da Utrecht forması giyen Dessers 17 maçta 7 gol atmıştı.

CYRIEL DESSERS KİMDİR?

2013 yılında Oud-Heverlee Leuven takımında profesyonel olan Dessers, 1994 doğumlu ve forvet. 185 boyundaki oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hollanda Ligi'nde bu sezon 17 maçta 11 gol atan Dessers sırasıyla Lokeren, NAC Breda, Ultrech takımlarında forma giydi.

Nac Breda'dan Ultrech'e 350 bin Euro karşılığında transfer olan yıldız adayı Heracles'e ise bedelsiz olarak transfer oldu.

24 yaşındaki golcü ayrıca forvet arkası ve sol kanat olarak da görev yapabiliyor. Oyuncu ayrıca iki ayağını da kullanabiliyor.

(Akşam)

