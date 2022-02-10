Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena'dan olay açıklama

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktığı Alanyaspor deplasmanında gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan kaleci Inaki Pena, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena kulüpteki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunu. Alanyaspor maçıyla sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen genç kaleci, başarılı performansıyla alkış almıştı. Barcelona B Takımı'ndan kiralık olarak sarı-kırmızılı ekibe katılan Pena'nın bonservisiyle transfer edilmesi için taraftar daha şimdiden yönetime baskı yaparken, genç file bekçisi 30 Haziran'ı işaret etti. Kaptan Muslera ile ilgili de konuşan Pena, "Birlikte çalıştığım için çok mutluyum. Aramız çok iyi" dedi.

İşte Inaki Pena'nın açıklamaları;

"Domenec Torrent'in kaleci ihtiyacı olduğunu söylediler. Kaleci antrenörümüz Richard bana ulaştı. Kontrat sorunum yok. Domenec hocanın teklifinden mutlu oldum. Galatasaray'a alıştım diyebilirim.

"PERFORMANSIMDAN MEMNUN KALDIM"

Kalecilerden de iyi feedbackler aldım. Onlarla da kaynaştık. Bana çok yardım ettiler. Hep birlikte güzel şekilde çalışıyoruz. Alanyaspor ile berabere kaldık, kötü bir sonuç değildi. İlk maçımdaki performansımdan memnun kaldım.

"İSPANYA VE TÜRKİYE'DEKİ OYUNDA FARKLILIKLAR VAR"

Barcelona, İspanya'da ve dünyada büyük bir takım. Galatasaray da büyük bir takım. İspanya ve Türkiye'deki oyunda farklılıklar var. İspanya'da pasa dayalı sakin bir oyun var. Burada hızlı bir oyun var. Domenec Hoca ile birlikte zamanla burada da iyi işler yapacağız.

MUSLERA YORUMU

Muslera'yı biliyordum. Galatasaray için önemli bir isim. Aynı dili konuşuyoruz, yakın bir ilişki kurduk. Bana çok yardımcı oldu. Muslera ile birlikte çalıştığım için çok mutluyum. Aramız çok iyi, ikimiz de Galatasaray'ın başarısı için mücadele edeceğiz.

BARCELONA'YA GERİ DÖNECEK Mİ?

Oynamak istiyordum. Barcelona izin verdiği için Galatasaray'a geldim. 30 Haziran'da geri dönmem gerekiyor. Gelecek ne getirir bilmiyorum. Galatasaray da çok hoşuma giden bir kulüp."