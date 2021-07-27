Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt, İstanbul’a geldi.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, ailesiyle birlikte İstanbul'da geldi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 30 yaşındaki Hollandalı savunmacı van Aanholt, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Saat 12.50'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan uçak, 16.15 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı.

Hollandalı oyuncu, pasaport işlemlerinin ardından alandan ayrıldı. Patrick van Aanholt'un sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı ekiple, sözleşme imzalaması bekleniyor.