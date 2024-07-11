Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a dev talip

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den üç takımın talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray ve A Milli Takım’da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Barış Alper Yılmaz’a yeni talipler çıktı. Premier Lig’den 3 takımın milli yıldız için sıraya girdiği iddia edildi.

HITC'nin haberine göre Arsenal, Liverpool ve Newcastle United’ın, Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek için sıraya girdiği bildirildi. Haberde, EURO 2024’teki performansına dikkat çekilirken, Almanya, İspanya ve İtalya'dan bazı takımların da Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiği öne sürüldü.

Milli futbolcunun Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Barış Alper Yılmaz için 22 milyon sterlinlik bir bonservis bedelinden söz edildi.