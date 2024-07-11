  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a dev talip

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a dev talip

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a dev talip
Güncelleme:

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den üç takımın talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray ve A Milli Takım’da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Barış Alper Yılmaz’a yeni talipler çıktı. Premier Lig’den 3 takımın milli yıldız için sıraya girdiği iddia edildi.

HITC'nin haberine göre Arsenal, Liverpool ve Newcastle United’ın, Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek için sıraya girdiği bildirildi. Haberde, EURO 2024’teki performansına dikkat çekilirken, Almanya, İspanya ve İtalya'dan bazı takımların da Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiği öne sürüldü.

Milli futbolcunun Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Barış Alper Yılmaz için 22 milyon sterlinlik bir bonservis bedelinden söz edildi.

Etiketler Galatasaray talip Barış Alper Yılmaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un yanı başında... Serinlemek isteyen soluğu yeşil cennette aldı İstanbul'un yanı başında... Serinlemek isteyen soluğu yeşil cennette aldı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Akın Ayvalık’ın su sorununu tarihe gömecek ilk adımı attı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Akın Ayvalık’ın su sorununu tarihe gömecek ilk adımı attı Dolar/TL kaç olmalı? İhracatçılar rakam verdi Dolar/TL kaç olmalı? İhracatçılar rakam verdi Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü Süper Lig'de fikstür çekildi: İşte derbi tarihleri Süper Lig'de fikstür çekildi: İşte derbi tarihleri Japon deprem uzmanı 4 şehri işaret etti: En büyük depremler burada olacak Japon deprem uzmanı 4 şehri işaret etti: En büyük depremler burada olacak HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı TFF başkanlığı seçiminde sürpriz gelişme: İki isim adaylıktan çekildi TFF başkanlığı seçiminde sürpriz gelişme: İki isim adaylıktan çekildi Bakan Şimşek önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini açıkladı Bakan Şimşek önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini açıkladı Üniversite yurt ücretlerine rekor zam Üniversite yurt ücretlerine rekor zam
İneklerden insanlara geçen yeni salgın alarmı: Yüzde 50 oranında öldürecek... İneklerden insanlara geçen yeni salgın alarmı: Yüzde 50 oranında öldürecek... Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler