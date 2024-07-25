Galatasaray’ın yıldızları antrenmanda hırslarıyla dikkat çekti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’da çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın son antrenmanında futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya’da 2.etap kamp çalışmalarını gerçekleştiriyor.



Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Tamamı basına açık gerçekleştirilen idmana dün İtalya 1. Futbol Ligi temsilcisi Lecce ile yapılan hazırlık maçında fazla süre alan oyuncular katılmadı. Bu oyuncuların bir bölümü sahada, diğerleri ise kamp otelinde yenilenme çalışması yaptı.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas ve top kapma ile devam etti. Dar alanda topa sahip olma, baskı ve geçiş hücumu çalışan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

FUTBOLCULARIN HIRSI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaraylı futbolcuların antrenmandaki hırslı görüntüsü dikkati çekti.

Dar alanda yapılan çalışmalarda ve çift kale maç sırasında futbolcular büyük bir efor sarf etti.

Havanın geçmiş günlere göre daha sıcak olduğu antrenmanda; Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Yusuf Demir, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun mücadeleleri ön plana çıktı.