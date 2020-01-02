Galatasaray'lı Celil Yüksel, Adanaspor'a kiralandı!

Galatasaray’ın genç yıldızı Celil Yüksel, TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’a sezon sonuna kadar kiralandı. Adana temsilcisi, genç oyuncu ile 6 aylık kiralık olarak anlaştı.

Sezon başında Galatasaray'da sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon altyapıda 6 maça çıktı ve 1 gol attı.

Adanaspor, 2019-2020 sezonun ilk devresini topladığı 12 puanla 17. sırada tamamlayabildi.

SİVASSPOR VE LEGANES İSTEDİ

22 yaşındaki genç oyuncuyu sezon başında Süper Lig ekiplerinden Sivasspor istemiş ancak sarı kırmızılı ekibin Sivasspor’dan genç oyuncuyu oynatma garantisi istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.,

Ayrıca genç oyuncuyu İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'te kiralamak istemiş ancak transfer olmamıştı.

CELİL YÜKSEL KİMDİR?

1 Ocak 1998 Samsun’da dünyaya gelen Celil Yüksel, futbola başladığı Galatasaray'da A takıma kadar yükselme şansı buldu. Orta saha bölgesinde forma giyen ve oyun stiliyle Emre Belözoğlu'nu andıran Celil Yüksel, Fatih Terim'in gözde gençleri arasında yer alıyordu.

22 yaşındaki oyuncu, orta sahada mücadeleci yapısıyla tanınıyor ve ayrıca sağ ayağını kullanıyor. Genç oyuncunun, Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Sezon başında 2023 yılına kadar sarı kırmızılı ekip ile sözleşmesini uzatan Celil, bu sezon Galatasaray altyapısında bu sezon 6 karşılaşmada sahaya çıkmış ve 1 gol atmıştı.

