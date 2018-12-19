Galatasaraylı Eren Derdiyok'a Schalke 04 talip oldu

Galatasaray'da istenmeyen adam haline gelen Eren Derdiyok'a Bundesliga'dan talip çıktı. Almanya'nın güvenilir yayınlarından Sport Bild, Schalke 04'ün devre arasında Eren Derdiyok'u transfer etmek istediğini yazdı.

Devre arasında Schalke 04'ün birinci önceliğinin forvet transferi olduğu Bayern Münih'ten Sandro Wagner ve Liverpool'dan Origi ile birlikte Galatasaraylı Eren Derdiyok'un listede olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eren'i satmak isteyeceği vurgulandı.

Eren Derdiyok, Bundesliga'da Bayer Leverkusen ve Hoffenheim formalarını giymişti.

