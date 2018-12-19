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  4. 19 Aralık 2018 23:02

Galatasaraylı Eren Derdiyok'a Schalke 04 talip oldu

Bafetimbi Gomis'in ardından Galatasaray'ın tek forveti olarak kalan Eren Derdiyok'a, Alman ekibi Schalke 04 talip oldu. Sarı-kırmızılı ekipteki performansı tartışılan ve Fransız forvetin yerini dolduramadığı yorumları yapılan deneyimli futbolcunun, Alman ekibinin transfer...

Galatasaraylı Eren Derdiyok'a Schalke 04 talip oldu
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Galatasaray'da istenmeyen adam haline gelen Eren Derdiyok'a Bundesliga'dan talip çıktı. Almanya'nın güvenilir yayınlarından Sport Bild, Schalke 04'ün devre arasında Eren Derdiyok'u transfer etmek istediğini yazdı.

Devre arasında Schalke 04'ün birinci önceliğinin forvet transferi olduğu Bayern Münih'ten Sandro Wagner ve Liverpool'dan Origi ile birlikte Galatasaraylı Eren Derdiyok'un listede olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eren'i satmak isteyeceği vurgulandı.

Eren Derdiyok, Bundesliga'da Bayer Leverkusen ve Hoffenheim formalarını giymişti.

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