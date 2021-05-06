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Galatasaraylı eski yöneticiden Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

Sosyal medyayı etkisi alan 20'li yaşlar akımına Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel, Fenerbahçe'ye gönderme yaparak katıldı.

Galatasaray'da görev yaptığı süre boyunca dünyaca ünlü yıldızlara sarı-kırmızılı formayı giydirerek 'Transfer sihirbazı' lakabını alan eski yönetici Haldun Üstünel, Fenerbahçe paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'nin 3 yıldızlı logolarının fotoğrafıyla katılan Haldun Üstünel'e sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Bu paylaşımı gören Galatasaray taraftarları beğeni yağmuruna tuttu.

ARDA TURAN BEĞENDİ
Ayrıca Üstünel'in yaptığı paylaşımı Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın da beğenmesi dikkat çekti.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray fenerbahçe galatasaray yöneticisi
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