Galatasaraylı futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaray, futbolcu Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüs salgını spor kulüplerini etkilemeye devam ediyor.

Galatasaray Spor Kulübü, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesi yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.