  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaraylı futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaraylı futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaraylı futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaray, futbolcu Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüs salgını spor kulüplerini etkilemeye devam ediyor.

Galatasaray Spor Kulübü, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesi yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Galatasaray galatasaray koronavirüs Omar Elabdellaoui
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü ekonomist İslam Memiş'ten altın fiyatları için çok konuşulacak iddia
Şubat 2022 kira zam oranı belli oldu
Gülşen ten rengi sahne kıyafetiyle ortalığı kasıp kavurdu
Beşiktaş'tan Fernandez'in ardından Süper Lig'i karıştıracak 2. hamle
Suriyeli genç Türk dizilerinden etkilenip adını ve soyadını değiştirdi
Enflasyon sonrası dolar, euro ve altın sert yükseldi
İstanbul'daki gizemli kazıda sır perdesi aralandı! 2'si polis 5 kişi tutuklandı
A Spor'da güldüren anlar! Sunucu kahkahaya boğuldu
Çocuklarının gözü önünde hem eşini hem baldızını bıçakladı
Benzin ve motorinden sonra LPG'ye de zam!