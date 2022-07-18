Galatasaraylı Mostafa Mohamed Fransa yolcusu!

Galatasaray, Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in kiralanması konusunda Fransız ekibi Nantes ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed takımdan ayrılıyor. Büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentileri karşılayamayan yıldız takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.

NANTES'A GİDİYOR

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, Mostafa Mohamed'e gelen ilk teklifi kabul etmedi. Ancak Fransız temsilcisi teklifini yükseltti. Sarı kırmızılılar da bu teklifi kabul etti. Mostafa Mohammed, totalde 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Nantes ekibine kiralandı. Galatasaray ayrıca bu transferden kiralama bedeli de alacak.