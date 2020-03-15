Galatasaraylı Seri, Saracchi ve Muslera'dan açıklamalar

Galatasaraylı yıldız isimler Seri, Saracchi ve Muslera berabere biten Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

SERİ: ŞAMPİYON OLABİLİRİZ

Galatasaraylı futbolcu Seri, Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını vurguladı.

Galatasaraylı futbolcu Seri, Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını vurguladı.

Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerinin altını çizen Seri, "Maçın ikinci yarısına iyi başladık, fırsatlar yakaladık ancak skoru bulamadık. Artık önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız, hedefimiz o maçları kazanmak" şeklinde konuştu.

Kalan haftalarda da kazanmak için mücadele etmek zorunda olduklarını ifade eden Seri, "Negatif bir durum yok. Sezonun ikinci yarısına iyi başladık, 10 maçta 26 puan aldık. Lig bitmedi; önce Rize'yi yenmemiz gerekiyor. Daha sonra da Trabzonspor ve Başakşehir ile oynayacağımız maçlar var, o maçları da kazanmak zorundayız" dedi.

SARACCHİ: BU BİZE YAPILAN SAYGISIZLIK

Marcelo Saracchi, Beşiktaş ile seyircisiz oynanan ve 0-0 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılıların Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Beşiktaş ile seyircisiz oynanan ve 0-0 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bugün hem bize hem de taraftarımıza yapılan bir saygısızlık var! Bu durum rakip futbolcular için de geçerli. Ortada çok ciddi bir sağlık sorunu var ve Avrupa'da futbol durmuş durumda. Türkiye'de futbol oynanıyor ve böyle bir sağlık sorunu varken bu oyunun aktörlerine yapılan bir saygısızlık"

FERNANDO MUSLERA: UTANÇ VERİCİ BİR GECE YAŞADIK

Fernando Muslera, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında seyircisiz oynanan ve 0-0 golsüz eşitlik ile sona eren maçın ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Maçın oynanmasının "utanç verici" olduğunu ifade eden Muslera, "Bence utanç verici bir gece yaşadık, futbolun konuşulacak bir tarafı yok! Dünyada bir salgın var ve bu futbolun oynatılmaması gerekir. Böyle salgın sıkıntısı varsa, biz neden oynuyoruz! Ben bunu anlayamıyorum. Bu yapılan bize saygısızlık, taraftara da saygısızlık! Taraftarlar bu maça gelmek için para biriktiriyor, sabırsızlanıyor ancak gelemiyor. Madem bir sıkıntı var, taraftarlar gelmiyor, biz neden bu maçı oynuyoruz" dedi.