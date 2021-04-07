Galatasaraylı yıldız Henry Onyekuru'yu kahreden ölüm!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru hayatını kaybetti. Galatasaray, Henry Onyekuru ve ailesine başsağlığı mesajı paylaştı.

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun annesinin vefat ettiğini açıkladı. Açıklamada; "Futbolcumuz Henry Onyekuru’nun değerli annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, vefat eden annesinin cenazesi nedeniyle Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün annesini kaybeden Henry Onyekuru, cenaze töreni için ülkesi Nijerya'ya gidecek.

Onyekuru, bu nedenle sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile 10 Nisan Cumartesi günü yapacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.