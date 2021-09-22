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Galatassaray'da sürpriz Diagne süresiz kadro dışı bırakıldı

Galatassaray'da sürpriz Diagne süresiz kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yaptıkları sabırları taşırdı. Fatih Terim'in, Kayseri maçının ardından Diagne'ye para cezası kesti.

Skorer'in haberine göre; Mbaye Diagne, süresiz kadro dışı kalabilir. Daha önce pek çok vukuatını affeden Terim, Diagne'ye bilendi. Trabzon maçı öncesi tesiste olmasına rağmen otobüse geç kalan, ardından sosyal medyada Halil ve Terim'e yönelik paylaşımlar yapan Diagne, bizzat hocasını karşısına aldı.

ŞİMDİLİK SESSİZ
Alanya maçında kadro dışı bırakılan Diagne, Terim'le birebir görüştü. Hoca, en ciddi konuşmasını yaptı. Diagne artık diken üstünde. Terim, Senegalli forvete para cezası kesti. Ve sert bir uyarıda bulundu. Önümüzdeki hafta içinde süresiz kadro dışı bırakılacak. Sezonu tek başına çalışarak geçirecek.

"BENİ KİMSE KULLANAMAZ"
Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anladık o senin oğlun, çok seviyorsun. Ama beni kimse kullanıp kenara atamaz" ifadelerini kullanmıştı

Etiketler Galatasaray diagne galatasaray
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